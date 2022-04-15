Движение по улице 42-й Краснознаменной Бригады ограничат в Барнауле

В Барнауле в связи со строительством сетей водоотведения намерены ограничить движение по улице 42-й Краснознаменной Бригады. Об этом сообщает мэрия города.

По данным властей, улицу поделят на несколько участков, которые будут перекрывать в разные месяцы. Соответствующий график уже сформирован, пишет altapress.ru.

Уже с 18 апреля улицу перекроют в районе пересечения с 4-м Кооперативным проездом. Ограничения продлятся до конца месяца. В течение июля проезд будет недоступен в районе пересечения с 3-м Кооперативным проездом, в августе — на пересечении с 1-м Кооперативным проездом, в сентябре — на пересечении со 2-м Кооперативным проездом.

Отмечается, что на время работ коммунальщиков движение ограничат по всей ширине проезжей части. Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать свой маршрут.