«Игора Драйв» откроет летний сезон дрифта Igora Drive Drift Challenge

Автодром «Игора Драйв» совместно с Drift Matsuri SPb 1–2 мая открывают летний сезон дрифта Igora Drive Drift Challenge в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 15 апреля, говорится в пресс-релизе автодрома.

На Igora Drive Drift Challenge начинающие и опытные спортсмены смогут показать свое мастерство на специально подготовленной трассе. Соревнование пройдет в статусе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту – 2022.

Первый этап соревнований состоится 1–2 мая. Перед этим участники смогут опробовать новую трассу в паддоке ралли-кросса в рамках трек-дня 30 апреля. 1 мая пройдут свободные тренировки и квалификации, 2 мая — заезды Топ 32. Всего в 2022 году состоится четыре этапа, по итогам которых будет выявлен победитель соревнований.

Принять участие могут спортсмены на стоковых и специально подготовленных заднеприводных автомобилях. Предварительные заявки на участие принимаются до 10:00 28 апреля на почту: sport@drive.igora.ru.

За соревнованием можно будет понаблюдать со зрительской террасы на автодроме. Регламент и подробная информация для участников и зрителей доступны на официальном сайте «Игора Драйв», там же можно оплатить стартовые взносы и купить билеты на мероприятие.

24 января трасса для картинга «Игоры Драйв» первой в России получила высшую лицензию Международной автомобильной федерации (FIA). Как рассказал председатель Совета директоров «Игора Драйв» Мауро Сипcц, трассу под требования FIA адаптировали в течение года. Получение лицензии он назвал важным событием для России, которое поспособствует развитию молодежного автоспорта.

Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов выразил надежду, что картодром «Игора Драйв» станет лучшим не только в Европе, но и в мире.

Автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является также центром активного досуга для широкой аудитории.