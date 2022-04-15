Многоквартирный дом построят для переселенцев из ветхого жилья в Удмуртии

В Сарапуле (Республика Удмуртия) в 2022 году построят многоквартирный дом для граждан, переселяющихся из аварийного жилья. Проект составлен с учетом индивидуальных потребностей каждой семьи.

Возведение девятиэтажного здания началось в июле 2021 года. Дом рассчитан на 90 квартир. По словам проектировщиков, каждая квартира подготовлена для конкретной семьи с учетом всех норм и требований. В помещениях будет выполнен чистовой ремонт, пишет ИА «Сусанин». В доме есть студии, двух- и трехкомнатные квартиры.

На прилегающей территории рабочие подготовят стоянку для автомобилей, спортивную зону, детский городок, а также зону тихого отдыха для пожилых граждан. Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы.

Новые квартиры получат граждане, чье жилье было признано аварийным с 2012 по 2017 год.