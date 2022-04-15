Минобороны РФ: ракетами «Калибр» нанесен удар по военному объекту ВСУ в Киеве

По военному заводу ВСУ на окраине Киева нанесен удар российскими ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». Об этом сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — пояснил военный на брифинге.

Как отметил представитель Минобороны РФ, российская армия будет наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на «любые атаки террористического характера или диверсии на российской территории» от режима националистов в Киеве.

Ранее 14 апреля Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Отмечалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают выполнять задачи по освобождению населенных пунктов и уничтожению боевой бронированной техники националистических батальонов и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 12 апреля, Минобороны РФ продемонстрировало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках спецоперации по защите Донбасса. Таким образом, Вооруженные силы РФ нанесли еще один ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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