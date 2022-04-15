Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны РФ: ракетами «Калибр» нанесен удар по военному объекту ВСУ в Киеве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По военному заводу ВСУ на окраине Киева нанесен удар российскими ракетами большой дальности морского базирования «Калибр». Об этом сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — пояснил военный на брифинге.

Как отметил представитель Минобороны РФ, российская армия будет наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на «любые атаки террористического характера или диверсии на российской территории» от режима националистов в Киеве.

Ранее 14 апреля Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Отмечалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают выполнять задачи по освобождению населенных пунктов и уничтожению боевой бронированной техники националистических батальонов и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 12 апреля, Минобороны РФ продемонстрировало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках спецоперации по защите Донбасса. Таким образом, Вооруженные силы РФ нанесли еще один ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022