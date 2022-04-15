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В Кремле подтвердили планы расширить список энергоресурсов с расчетами за рубли

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что власти России взяли вектор на расширение списка энергоресурсов, по которым расчет будет осуществляться в рублях.

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«Установка президента — это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют. Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента абсолютно очевидна», — заявил Песков.

В четверг, 14 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский президент тогда подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.

Глава государства также отметил, что банки стран, признанных в РФ недружественными, задерживают оплату российских энергоносителей. По словам российского лидера, перед правительством уже поставлена задача перевести расчеты в национальную валюту и постепенно снизить долю доллара и евро в системе внешней торговли.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе, о которой 24 февраля объявил Путин. Решение было принято после обострившейся ситуации с обстрелами в регионе со стороны украинских войск.

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