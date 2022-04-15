«Аэрофлот» открыл продажи на прямые рейсы в Индию

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на прямые рейсы в индийский Дели из Шереметьево с 6 мая, следует из данных системы бронирования перевозчика в пятницу, 15 апреля.

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю — в понедельник и пятницу.

Полеты будут осуществлять на иностранных самолетах Airbus A330 — их в парке перевозчика 12 штук. По данным Flightradar, как минимум восемь из них находятся в собственности авиакомпании. Средний возраст этих машин составляет 10 лет, свидетельствуют данные Planespotter. В 2019 году «Аэрофлот» начал постепенный вывод этих машин из парка и замену их на более современные Airbus A350.

«Известия» направили запрос в «Аэрофлот».

Сейчас между Россией и Индией приостановлены все прямые перелеты. Как сообщили 6 апреля в посольстве РФ в Индии, авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на полеты из Москвы в Дели и обратно. Средства за ранее купленные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме. Чтобы попасть в Индию и обратно в Россию, путешественники могут лететь транзитными маршрутами через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.

«Аэрофлот» с 8 апреля возобновил полеты на Шри-Ланку. Первый рейс приземлился в Коломбо около 9:00 мск 9 апреля. Полеты в Коломбо будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 рейсом SU288 с вылетом из Москвы в 23:30 мск и обратно SU289 с вылетом из Коломбо в 12:50 по местному времени и прибытием в Москву в 19:15. Время в пути составляет 8 часов 40 минут.

4 апреля правительство России сообщило, что с 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные РФ государства.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты. В пояснительной записке отмечается, что закон преследует цель сохранить парк воздушных судов для бесперебойной работы гражданской авиации. 4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

2 марта Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций в связи со спецоперацией Москвы по защите Донбасса. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

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