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Жителям Тюмени запретили выходить на набережную из-за ледохода

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Администрация Тюмени ограничила спуск к нижнему ярусу набережной Туры из-за приближающегося ледохода. Такие меры приняты для предотвращения несчастных случаев на воде.

Согласно предварительным прогнозам, значительного подъема воды в Туре не ожидается. На набережной уже приняты меры пассивной безопасности, в том числе выставлены предупредительные таблички и размещены спасательные круги. Также есть кнопки вызова спасателей, пишет портал «Наш город».

Спасатели начнут дежурить на набережной в ближайшее время.

На время паводка для тюменцев подготовлены 27 пунктов временного проживания.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка от «большой земли» оказалось отрезано село Усть-Уйское. В населенном пункте создан запас продуктов и медикаментов.

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