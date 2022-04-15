Жителям Тюмени запретили выходить на набережную из-за ледохода
Администрация Тюмени ограничила спуск к нижнему ярусу набережной Туры из-за приближающегося ледохода. Такие меры приняты для предотвращения несчастных случаев на воде.
Согласно предварительным прогнозам, значительного подъема воды в Туре не ожидается. На набережной уже приняты меры пассивной безопасности, в том числе выставлены предупредительные таблички и размещены спасательные круги. Также есть кнопки вызова спасателей, пишет портал «Наш город».
Спасатели начнут дежурить на набережной в ближайшее время.
На время паводка для тюменцев подготовлены 27 пунктов временного проживания.
Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка от «большой земли» оказалось отрезано село Усть-Уйское. В населенном пункте создан запас продуктов и медикаментов.