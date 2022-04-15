Северная Македония объявила еще шестерых дипломатов России персонами нон грата

Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в МИД республики.

«Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Баздникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по информации компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях

Российские дипломаты должны будут покинуть территорию Северной Македонии в ближайшие пять дней.

11 апреля в посольстве России сообщили, что Хорватия потребовала сократить число сотрудников дипмиссии. Позднее стало известно о решении Загреба выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников российского посольства.

6 апреля министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.

В последние недели Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран из-за проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Как подчеркивала 6 апреля Захарова, западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.