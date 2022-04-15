Дорожные рабочие обнаружили артснаряд под Тамбовом

В Тамбовском районе дорожные рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Находка была сделала в поселке Строитель. Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН обследовали предмет и установили, что это 122-миллиметровый артснаряд без маркировки со следами сильной коррозии.

Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Погибших и пострадавших нет.

В управлении Росгвардии отметили, что при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщить об этом в экстренные службы. Трогать или перемещать их запрещается.

11 апреля сообщалось, что артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже в селе Витязево в Анапе, а также на территории одного из санаториев. Боеприпасы уничтожены.