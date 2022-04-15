Сергей Лазарев опроверг сообщения о своем отъезде из РФ

Российский певец Сергей Лазарев назвал фейком появившиеся сообщения о том, что он якобы планирует покинуть страну.

«Официально заявляю! Я — русский! И никогда этого не стыдился. Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста... Я 25 лет работаю в России, в музыкальной сфере, и делаю свое дело честно, на сто процентов для зрителя и во благо!» — приводит слова Лазарева сайт kp.ru.

Также 39-летний артист призвал общественность не верить фейкам, пишет «Газета.Ru».

«Пожалуйста, не ведитесь на фейки и провокации! Их очень много вокруг! Сейчас сложные времена. Давление на нашу страну и людей — огромное! Невероятная злость и русофобия!» — написал исполнитель.

Как напоминает REGNUM, 12 марта Лазарев рассказал о переносе своего музыкального шоу из-за введения санкций против РФ. По словам артиста, часть команды и декораций не смогла быть доставлена в Москву, поэтому подготовить концерт вовремя было невозможно.