Съемочная группа «Известий» помогла эвакуировать жителей Попасной

Съемочная группа «Известий» вместе с подразделениями Луганской Народной Республики вывезла мирных жителей из города Попасная. Также благодаря спецпроекту «Известий» удалось найти родственников некоторых беженцев и воссоединить семьи.

«Внук будет меня искать! Он узнает, что квартира сгорела, а я сейчас осталась на улице. Он узнает, он может меня искать», — сказала жительница Попасной Мария Бахмет.

Военнослужащие ЛНР проводят эвакуации, рискуя своими жизнями, так как эвакуационных групп не существует и военные, продвигаясь по освобожденным улицам, находят гражданских, после чего доставляют их в безопасное место.

«Дочку убили 20 марта. [Где-то в России родственники] есть, но я не знаю, где они, дочка с ними общалась. Я знаю, что и в Ростове есть, и в Белгороде есть. Но я не знаю, где они живут», — рассказала жительница Попасной Надежда Шрубченко.

После публикации этой беседы с журналистами связался внук женщины, живущий в Белгороде. Мужчина знал, что у него умерла мама, но веру в то, что бабушка с дедушкой еще живы, он уже потерял. Через несколько часов его родственников доставили в Белгород.

Помочь мирным жителям Донбасса и Украины, кто сейчас оказался без какой-либо связи, может специальный проект «Известий» — «Освобождение».

11 апреля корреспондент «Известий» рассказал, что обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Попасная превратили дома местных жителей в руины. Там, где когда-то был гараж, остались выгоревшие остовы транспорта и обломки стен, несмотря на то что перекрытие у постройки было бетонное.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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