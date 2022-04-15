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В России предложили вычислять нарушителей ПДД c помощью биометрии

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Водителей и пешеходов, которые нарушают правила ПДД, необходимо выявлять с помощью системы Face ID. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на предложение Национального автомобильного союза (НАС).

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«Необходимо совершенствовать средства <...> для фиксации нарушений ПДД не только со стороны водителей транспортных средств, но и пешеходов, пользователей средств индивидуальной мобильности, велосипедистов, а также создавать нормативную базу для использования технических достижений в данной сфере, в том числе за счет идентификации лиц», — говорится в обращении организации.

Предложение направят председателю правительства Михаилу Мишустину, в МВД РФ, Минтранс, а также депутатам Комитета по транспорту Госдумы.

14 апреля Госавтоинспекция Москвы назвала сообщила, что в столице за три месяца текущего года вынесено более 7,5 млн постановлений за различные правонарушения. Отмечается, что чаще всего по итогам трех месяцев водители нарушали требования знаков и разметки.

1 апреля Госавтоинспекция Москвы сообщала, что с начала 2022 года выявлено более 20 тыс. водителей, уклонявшихся от административного наказания. При этом около 14 тыс. автомобилистов имеют свыше 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Судебные приставы арестовали 405 машин.

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