Село в Курганской области отрезало от дороги из-за паводка

Дорога в село Усть-Уйское в Курганской области оказалась затоплена из-за паводка. Жителей села через участок подтопления перевозит автобус.

По данным администрации Целинного муниципального округа, разлив реки Уй и подтопление дороги происходят ежегодно. В селе созданы запасы продуктов питания, медикаментов, а также горюче-смазочных материалов. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

На текущий момент для вывоза жителей села достаточно автобуса «КАВЗ». При повышении уровня воды будет задействована лодка.

Ранее сообщалось, что в связи с паводком режим повышенной готовности ввели в пяти районах Вологодской области. 13 апреля в Шекснинском районе затопило трубопроезд через реку Пишковка у деревни Красное.