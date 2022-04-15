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Реконструкцию дороги к Териберке в Заполярье возобновят в мае

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В Мурманской области в мае возобновят реконструкцию автоподъезда к селу Териберка. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Со 2 мая подрядчик займется отрезком дороги с 10-го по 20-й км. Контракт с ним заключен на трехлетний период, ожидается, что реконструкция дороги завершится к 30 сентября 2024 года.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отмечает ИА «Би-порт».

В 2022 году по нацпроекту в регионе также начнется ремонт дороги Кола–Серебрянские ГЭС с подъездами. Работы пройдут на участках с 32-го по 42-й км, с 45-го по 49-й км, с 50-го по 64-й км. Ожидается, что общая протяженность реконструированных отрезков составит 10 км. Работы начнутся 1 июня, контракт с подрядчиком заключен на два года.

В этот же день стартует ремонт подъезда к Апатитам. Его произведут выборочно на участке от 3-го до 28-го км. Общая протяженность отрезков составит 9,83 км.

Кроме того, запланирован ремонт мостов через реку Эйнч на 104-м км дороги Кола–Серебрянские ГЭС и реку Кети на 14-м км автоподъезда к Зареченску. Работы начнутся 2 мая и должны завершится к осени 2023 года.

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