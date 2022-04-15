Синоптик рассказал об улучшении погоды в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в пятницу, 15 апреля, рассказал «Известиям», когда стоит ожидать улучшения погоды в Москве.

По его словам, 16 и 17 апреля центр антициклона расположится прямо над Московской областью — дождь начнется уже в пятницу вечером и продлится до понедельника. В воскресенье к дождю прибавится мокрый снег.

«Температура воздуха составит +6... +8 градусов, по области — до +9 градусов, а в субботу и в воскресенье температура будет не выше +5 градусов. Мы ожидаем, что такая погода продержится до понедельника включительно», — сказал синоптик.

Улучшение начнется со вторника следующей недели и уже в середине недели будет тепло и комфортно.

«За выходные мы ожидаем, что выпадет 10–12 мм осадков, что составляет 1/3 от месячной нормы», — заключил Синенков.

8 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.