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Регионы запустили акцию по раздаче саженцев населению в рамках акции «Сад памяти»

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Накануне майских праздников всё больше регионов включается во флешмоб по раздаче саженцев населению. Так, деревья уже раздали в Карачаево-Черкесской Республике, в Дагестане и Пензенской области.

В Карачаево-Черкесии в рамках акции «Сад памяти» раздали более 1,2 тыс. плодовых деревьев во все муниципальные образования. По словам местных органов власти, каждый муниципальный район и городской округ получил по 100 саженцев. Полученными саженцами муниципалитеты благоустроят придомовые и придворовые территории.

Накануне подобная акция прошла и в Дагестане. Там местное отделение «Единой России» подарило школам и детским садам Каспийска 1,2 тыс. саженцев березы, клена и ясеня. Каждое образовательное учреждение получило по 10 деревьев. По мнению организаторов, посаженные деревья станут символом преклонения перед ветеранами войны.

В Пензенской области все желающие могут обратиться в территориальное лесничество, где им будет выделен посадочный материал для посадки на своей придомовой территории в рамках #СадПамятиДома. Кроме того, пермские лесники готовы предоставить 100 штук сеянцев ели крупномеров по запросу администраций муниципальных образований.

Раздача саженцев — традиционный формат взаимодействия с населением во многих регионах нашей страны. В этом году Оргкомитет «Сада памяти» предложил провести эти мероприятия в рамках акции, чтобы все больше людей высаживало в память о своих героях.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших в 1941–1945 годах, традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе. «Сады памяти» уже появились в Крыму, в Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, в Северной Осетии, Дагестане, Чеченской Республике, а также в Германии, Сербии, Катаре. «Сад памяти» пройдет во всех регионах России и за рубежом до 22 июня.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».  

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