Запланированный на октябрь Мировой энергетический конгресс отменили

Мировой энергетический конгресс, проведение которого планировалось в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года, отменен. Об этом «РИА Новости» сообщили 14 апреля в Мировом энергетическом совете (МИРЭС), являющимся организатором мероприятия.

Решение о проведении Мирового энергетического конгресса в 2022 году в России было принято Всемирным энергетическим советом в июле 2018-го. Планировалось, что в рамках мероприятия будут представлены концепция развития энергетики города будущего, а также инновационные разработки, проекты и достижения петербургских производителей в сфере энергетики, отмечает сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал «78», сайт мероприятия уже недоступен, при этом причина отмены не раскрывается.

Провести конгресс планировалось 24–27 октября 2022 года на площадке КВЦ «Экспофорум».