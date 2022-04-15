Иммунолог рассказал об отличиях сезонной аллергии от ОРВИ

При ОРВИ повышается температура, а при аллергии температура остается в норме. Об этом рассказал в пятницу, 15 апреля, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок «Газете.Ru».

«Когда приступ заканчивается, пациент чувствует себя вполне здоровым. При простуде все-таки болезненное состояние мучает и днем и ночью. Кроме того, для аллергии не характерны боли в горле или носу и кашель», — объяснил специалист.

По его словам, при аллергии появляются также заложенность носа и сопли без гноя, прозрачного цвета.

Если же пациент страдает астмой как одной из форм аллергии, его мучают приступы одышки без других привычных проявлений заболевания.

Болибок подчеркнул, что пик сезонной аллергии приходится на май-июнь, она обусловлена цветением растений, пыльца которых и вызывает недомогание у человека. Также пациенты могут приходить с жалобами при других видах аллергии.

Есть и другие виды аллергий, например, пищевая или бытовая.

При пищевой аллергии люди обычно обращаются после праздников или длительных семейных застолий, она связана с нарушением диеты.

При бытовой раздражителями, как правило, выступают пыль и обитающие в ней клещи.

В мае прошлого года врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал способ отличить коронавирус от сезонной аллергии. По словам медика, сезонную аллергию отличают ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии. Также при аллергозе слабо выражена или отсутствует интоксикация, которая провоцирует слабость и утомляемость. Врач рассказал, что при респираторном аллергозе и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром.