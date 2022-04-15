В Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи

В Московском зоопарке из зимней спячки вышли белогрудые ежи. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в пятницу, 15 апреля.

Белогрудые ежи проснулись в начале апреля. Живут они в павильоне «Фауна России».

«Самую крупную ежиху зовут Земляника. Перед спячкой ежи — и Земляника в первую очередь — активно ели и специально набирали вес», — приводит сообщение зоопарка агентство городских новостей «Москва».

За время спячки животные потеряли около 35% и более своей массы. Вероятнее всего, их пробуждение связано с повышением температуры воздуха, хотя, по данным представителя зоопарка, здесь мнения ученых расходятся.

Ежи в настоящее время получают весенний рацион в виде сытных и разнообразных кормов. За состоянием ежей внимательно наблюдают специалисты.

В конце марта в Московском зоопарке проснулись медведи. Первые дни после спячки животные провели во внутренних вольерах под присмотром специалистов. Им давали только самые легкие корма, чтобы мягко восстановить пищеварительную систему.