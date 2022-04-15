Одностороннее движение ввели на Пролетарской горе в Орле

В Орле организовали одностороннее движение на спуске между зданиями горадминистрации и Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

С 14 апреля на проезде установлены дорожные знаки, определяющие движение. 15 апреля за их соблюдением следят патрули Госавтоинспекции.

Теперь на отрезке от улицы Пролетарская гора, 7 вдоль дома № 1 можно двигаться только в сторону дома № 36 по улице Ленина, уточняет InfoOrel.ru. Для движения в обратном направлении автомобилистам предлагают воспользоваться улицей Пролетарская гора со стороны Детского парка.

Решение о изменении схемы дорожного движения было принято в конце марта на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.