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Приложением «Моя Москва» стали пользоваться вдвое чаще

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С января по март жители столицы воспользовались услугами и сервисами мобильного приложения «Моя Москва» более 5,1 млн раз. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Чаще всего москвичи с помощью приложения передают показания счетчиков, оплачивают городские услуги и записываются на прием к врачу. С начала года у приложения появилось более 355 тыс. новых пользователей, а всего его скачали более 3,5 млн человек.

«Статистика показывает, что этот канал взаимодействия жителей с городом становится все более востребованным. В приложении "Моя Москва" собраны сервисы, которые удобно иметь под рукой. Передать показания счетчиков, оплатить услуги или узнать о планах развития своего района можно в любое время. Всего возможностями платформы за три года ее работы воспользовались больше 26 млн раз», — рассказала Сергунина.

Приложение «Моя Москва» работает с начала 2019 года и постоянно совершенствуется. Так, в прошлом году у пользователей появилась возможность оплачивать все счета одновременно в разделе «Мои платежи». Квитанции при этом сохранятся по отдельности в «Истории платежей». Недавно обновился раздел «Услуги», где отображаются самые популярные сервисы. В тестовом режиме сейчас работает голосовой помощник, который умеет находить школьное расписание, передавать показания счетчиков воды и даже отвечать на неформальные вопросы.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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