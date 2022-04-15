Женщина пострадала в ДТП с грузовиком в Петрозаводске

В Петрозаводске при столкновении грузовой фуры и легкового автомобиля пострадала женщина-водитель. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 14 апреля на пересечении Пряжинского и Шуйского шоссе. По предварительным данным, в момент пересечения перекрестка 55-летняя водитель Kia Rio не пропустила грузовик Scania, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения водитель легковушки получила различные травмы, пишет ИА «Карелinform». О ее состоянии не сообщается.

12 апреля в Буденновском округе Ставропольского края лоб в лоб столкнулись «Газель» и грузовик Scania. По предварительным данным, водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и допустил столкновение с фурой. В результате погиб человек.