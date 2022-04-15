Минобороны сообщило об уничтожении совершившего атаку в Брянской области вертолета Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который ранее атаковал поселок Климово в Брянской области. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — приводит слова Конашенкова RT.

Он отметил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских БПЛА.

Конашенков добавил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на атаки на территории РФ, сообщает телеканал «Звезда».

14 апреля СК сообщил о вторжении двух украинских боевых вертолетов в воздушное пространство РФ. Они нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области. В результате ранения получили восемь человек, в том числе ребенок. Двое из них попавших в больницу находились в тяжелом состоянии, в том числе малолетний ребенок, отмечает НСН.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, уточняет телеканал «360».

Повреждения также получили около 100 жилых домов.

28 марта Конашенков заявил, что в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, пролетавший над Азовским морем для эвакуации командиров радикальной националистической группировки «Азов». Он добавил, что усилиями российской авиации и средств противовоздушной обороны были сбиты два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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