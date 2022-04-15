Президент Зеленский заявил, что Украина начала подготовку к боевым действиям заранее

Украинские власти понимали неизбежность открытого столкновения с Россией. Об этом в интервью Би-би-си заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что власти страны заранее понимали необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире», поэтому заранее закупали оружие, боролись с «некоторыми политическими группами» и стабилизировали внутреннюю ситуацию.

Украина нуждалась в помощи, так как одной к такому подготовиться сложно, указал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что страна заранее договаривалась с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и пыталась развивать контакты с НАТО.

«И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки», — заявил он.

Глава государства добавил, что о «некоторых вещах» Украина договаривалась с другими странами еще в декабре и январе, отмечает «Газета.Ru».

25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецоперация по защите Донбасса сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), таким образом позволив спасти тысячи жизней мирного населения.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин также указывал, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации по защите Донбасса. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 4 марта заявил, что НАТО планировало согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, а к концу года спровоцировать конфликт с Россией с использованием ядерного оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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