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Биолог предупредил об опасности укусов насекомых для аллергиков

Биолог Глазков предупредил об опасности укусов насекомых для аллергиков
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Укус насекомых и паукообразных способен вызвать опасные последствия для здоровья аллергиков, в частности, удушье и отек Квинке. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, биолог Павел Глазков «Газете.Ru».

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«Причем бывают случаи, что на укус одного насекомого нет аллергии, а яд другого человек не переносит, поскольку вещество имеет отличный [от других ядов] состав», — отметил эксперт.

Биолог подчеркнул, что серьезную реакцию может спровоцировать укус муравья или гадюки. Также известны летальные случаи, когда на яд змеи развилась аллергия. При этом он уточнил, что, если пострадавшему будет оперативно оказана медицинская помощь, пагубного влияния на здоровье удастся избежать.

Глазков посоветовал людям, страдающим от аллергий, остерегаться пауков. Пот этом он подчеркнул, что пауков со смертельным укусом в России практически нет.

Он отметил, что по-настоящему опасный и единственный такой пауков нашей стране — черная вдова. По его словам, чтобы разрушить белок яда и снизить риск негативных последствий, можно осторожно прижечь место укуса спичкой.

Биолог рассказал также, что любая аллергия зависит от индивидуальных особенностей организма, и чтобы избегать ее, важно минимизировать воздействие раздражителей в текущий сезон.

Он добавил, что аллергию провоцировать не стоит, так как она имеет накопительный эффект.

Ранее, 10 марта, врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих рассказала, что 2022 год ожидается очень тяжелым для аллергиков.

В мае прошлого года врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал способ отличить коронавирус от сезонной аллергии. По словам медика, сезонную аллергию отличают ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии. Также при аллергозе слабо выражена или отсутствует интоксикация, которая провоцирует слабость и утомляемость.

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