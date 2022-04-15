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Польша ввела эмбарго на импорт угля из России

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности. Среди них — введение эмбарго на импорт угля из России. Об этом 14 апреля сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.

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Запрет на импорт российского угля касается в том числе и частных фирм. За его нарушение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.

«Закон позволяет, в частности, сформировать перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться меры в виде замораживания их денежных средств и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень всех попавших в черный список лиц будет вести министерство внутренних дел и администрации Польши. Также эти лица будут лишены права въезда в страну.

«Закон запрещает использование и продвижение символов или названий, поддерживающих <специальную операцию по защите Донбасса>, нарушение которых влечет наложение штрафа или лишение свободы на срок до двух лет», — сообщает издание.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. В тот же день стало известно, что Япония начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля.

Тогда же вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России. Они подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, в свою очередь, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе.

7 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна отказаться от импорта российского угля за 120 дней. При этом он подметил, что страна хорошо подготовилась к этому шагу и надеется на то, что процесс отказа от угля из России займет меньше времени.

4 апреля член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов в беседе с «Известиями» призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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