Марин Ле Пен заявила, что проект Еврокомиссии по устройству Европы с треском провалился. На встрече с избирателями кандидат в президенты Франции раскритиковала действия ЕС.

«Европа под управлением Еврокомиссии имела шанс и упустила его. Она провалилась. Хуже того, ее провал с Brexit запятнал европейскую идею. Мы вновь восстановим эти европейские идеалы, разорванные на куски авторитарными действиями Евросоюза», — заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Ранее Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом, передает телеканал «Известия». Также, политик заявила, что по-прежнему считает Крым российским.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.