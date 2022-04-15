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Ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

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Флагман российского Черноморского флота , ракетный крейсер «Москва», который получил повреждения в результате детонации боезапаса, затонул во время буксировки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — уточнили в ведомстве.

14 апреля военное ведомство сообщило о пожаре на крейсере «Москва». Возгорание привело к детонации боезапаса и значительному повреждению судна. Экипаж полностью эвакуировали.

Позднее возгорание удалось ликвидировать. Судно сохраняло плавучесть, основное ракетное вооружение при этом не было повреждено.

В феврале крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В состав сил постоянной готовности флота крейсер вошел в сентябре 2020 года после планового ремонта.

Морское судно снабжено 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Помимо этого крейсер имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».

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