Минобороны России показало кадры работы расчета БПЛА по военной технике ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по контролю точности нанесения ударов по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что беспилотник обнаружил совершавшую марш колонну украинской техники, координаты целей были переданы на пункт управления, после чего по технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением.

«Мы выполняем задачи воздушной разведки, сопровождения техники, ударные задачи, так как у нас комплекс имеет точки подвески и может наносить удары, корректировка стрельбы артиллерии, — рассказал начальник расчета БПЛА Андрей.

Он пояснил, что беспилотником фиксируются точки сосредоточения техники, после чего координаты передаются вышестоящему штабу. Затем по точкам осуществляется огневое поражение или происходит дальнейшее наблюдение.

Начальник расчета БПЛА отметил, что ранее данные беспилотники применялись в Сирии, где хорошо себя показали.

«Сейчас их модернизируют, улучшают и комплекс становится только лучше. До этого не было возможности огневого поражения, сейчас уже есть и целеуказания и поражения. Потенциал у него есть и со временем будет только раскрываться», — пояснил он.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

В тот же день Минобороны показало кадры ликвидации замаскированной в лесистой местности огневой позиции ВСУ с помощью экипажей ударных вертолетов Ка-52.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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