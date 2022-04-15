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Корабли группы SNMG1 НАТО вошли в Балтийское море для учений со странами-союзниками

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Корабли первой постоянной морской группы вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами-союзниками и партнерами. Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.

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Так, в акваторию вошла часть судов группы SNMG1 альянса. Ожидается, что остальные корабли 15 апреля прибудут в старый круизный терминал Таллиннского порта.

«Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — отмечает портал.

Как уточнил командор эстонских Военно-морских сил (ВМС) Юри Саська, совместные учения НАТО и морпехов страны начнутся на предстоящей неделе.

Он указал, что участники учений проведут в Балтийском море стандартные операции и тренировки, в том числе по разминированию. По словам военного, НАТО регулярно развертывает морские силы в Балтийском море для поддержания оборонительного потенциала.

Уже находящиеся в порту три фрегата прибыли из международных северных вод Норвегии.

По планам альянса, на следующей неделе прибывшие в терминал корабли заменит новая группа ВМС НАТО.

15 апреля японский штаб морских сил самообороны сообщил, что ВМС Японии и Соединенных Штатов провели учения, в рамках которых они отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Маневры прошли в Японском море и были направлены на укрепление возможностей японско-американского сотрудничества «для эффективного сдерживания и реагирования».

В феврале директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил «Известиям» о необходимости обсуждать взаимодействие России и НАТО и ставить вопрос о безопасности постсоветского пространства. По его мнению, нужны достаточно продолжительные переговоры, чтобы обговорить все нюансы новой системы безопасности с учетом озабоченностей России.

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