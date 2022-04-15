Политолог оценил идею отменить пошлины при получении документов на детей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал в пятницу, 15 апреля, предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребенка.

«Это прекрасная идея. Если есть такая возможность финансовая, я думаю, что это не затратно для страны, это было бы замечательно», — сказал он в беседе с RT.

Ранее в этот день Власов предложил отменить государственные пошлины за получение документов, удостоверяющих личность ребенка. Он направил соответствующее письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Парламентарий отметил, что бремя по оплате данных пошлин ложится на родителей ребенка. При этом дети априори еще не ведут трудовую деятельность и не имеют возможности самостоятельно оплачивать пошлины за персональные документы.

11 апреля президент России Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых снизился после 1 марта 2022 года, сообщает телеканал «360».

Кроме того, глава государства дал поручение добиться снижения уровня бедности населения и неравенства по доходам в текущем году.

31 марта Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения. Также ребенок должен постоянно проживать на территории России.

18 марта «Известия» со ссылкой на документ кабмина писали, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. А на поддержку рынка труда в общей сложности планируют направить 173 млрд рублей.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия и пенсии, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер отметил, что вырастут минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума и зарплаты в бюджетной сфере.