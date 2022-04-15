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ВС России освободили Завод Ильича в Мариуполе от украинских националистов

В МО рассказали о полном освобождении Мариупольского металлургического комбината им. Ильича от украинских националистов
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Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича полностью освобожден от украинских националистов. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями народной милиции ДНР в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича», — рассказал генерал-майор.

Конашенков также рассказал, что в течение прошлой ночи оперативно-тактической авиацией уничтожены 13 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

«Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе три опорных пункта, 9 единиц бронетехники и автомобили различного назначения», — добавил он.

Украинские националисты из радикальной группировки «Азов» превратили здание завода в укрепрайон. 8 апреля «Известия» показали атаку ВС РФ по позициям боевиков на заводе Ильича в Мариуполе.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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