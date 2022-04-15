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Минпромторг сообщил об отказе ряда перевозчиков от поставок российской продукции

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Ряд иностранных логистических компаний отказывается возить российские грузы. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили пресс-службе Минпромторга.

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«Минпромторгом России организована работа по мониторингу и содействию в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при транспортировке продукции в условиях введенных ограничений, которые в той или иной мере затронули все отрасли российской промышленности», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

Там добавили, что крупные международные логистические компании отказываются сотрудничать с РФ. Также сложности с транспортировкой возникают в связи с запретом Евросоюза на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами.

12 апреля глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Министр подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в РФ.

Министр подчеркнул, что одними из наиболее сильно развившихся в условиях западных санкций отраслей российской экономики являются области сельскохозяйственного машиностроения, сфера создания оборудования для нефтегазовой отрасли и парфюмерная промышленность. Это связанно с комплексностью отраслей, заключил он.

11 апреля генеральный директор холдинга «Щелково Агрохим» Салис Каракотов в интервью «Известиям» рассказал о том, что агропромышленность продолжит бурно развиваться в России даже в период санкций. Он особо подчеркнул, что аграрии привыкли к ограничениям, выстроили работу с их учетом, а потому слабо зависят от зарубежных партнеров.

В конце марта глава Минпромторга пояснил, что России потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям в те страны, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Новые санкции против РФ были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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