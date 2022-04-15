Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Армения начала платить за российский газ рублями. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил глава Минэкономики республики Ваган Керобян.

По его словам, власти страны приняли такое решение, поскольку считают необходимым двигаться к национальным валютам в расчетах между странами-участницами Евразийского экономического союза.

«С российской стороны есть продвижение в этом направлении <…> Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется <…> Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», — рассказал Керобян в интервью РБК.

Он добавил, что последние несколько платежей за российский газ Армения осуществила именно в рублях по соответствующему курсу.

11 апреля глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, это не будет являться нарушением санкций против России.

Ранее, 3 апреля, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что России переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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