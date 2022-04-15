Минздрав: пострадавший при обстреле ВСУ под Брянском ребенок перевезен в Москву

Ребенок, получивший ранение головы, доставлен в Москву для лечения. Об этом 15 апреля сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Отмечается, что ребенок пострадал в результате обстрела боевыми украинскими вертолетами поселка Климово Брянской области.

«Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортирован в Москву. Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России», — сказал Кузнецов журналистам.

Ранее, 14 апреля, в Минздраве сообщили, что ребенок и женщина 70 лет находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали восемь человек.

Обстрел поселка Климово был совершен 14 апреля. Как рассказали в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбужденно уголовное дело.

Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения около жилых 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В четверг в Белгородской области со стороны Украины также были обстреляны два села — Сподарюшино и Журавлевка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть повреждения жилых домов и социальных объектов. Жители этих населенных пунктов эвакуированы. По данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в Сподарюшино пострадали два ребенка в возрасте 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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