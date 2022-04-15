Более 200 тыс. пропавших из библиотеки Хабаровска книг вернули

В хранилище Дальневосточной государственной научной библиотеки в Хабаровске вернули более 200 тыс. книг. Сейчас специалисты ведут их пересчет.

Ранее местные СМИ сообщали, что из хранилища пропали книги на сумму порядка 13 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство.

В региональном министерстве культуры ИА AmurMedia сообщили, что каждый год в научной библиотеке проводят ревизию книжных фондов для освобождения места под новые поступления современной литературы. Списываются экземпляры маловостребованной литературы и затем переносятся в специально отведенное для этого помещение.

Однако выяснилось, что подлежащие списанию книги и другие печатные издания из помещения пропали.

Во время разбирательства полицейские выяснили, что экземпляры разобрали представители компании соседнего арендуемого помещения.

Дальневосточная государственная научная библиотека была основана в Хабаровске в 1894 году. В фонде библиотеки хранится более 27 тыс. ценных и редких изданий. Старейшее из них датировано 1482 годом.