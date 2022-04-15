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Минобороны России показало работу расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы

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Минобороны России 15 апреля обнародовало видеозапись работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как уточнили в ведомстве, российские подразделения РЭБ несут боевое дежурство по прикрытию группировок войск от ракетно-авиационных ударов противника.

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В частности, расчеты комплексов «Красуха-4С», «Мурманск», «Москва» отрабатывают задачи по поиску, распознаванию воздушных объектов и подавляют работу бортовых радиолокационных станций самолетов.

Командир роты Артем подчеркнул, что комплекс зарекомендовал себя очень хорошо, он способен работать в любых погодных условиях.

«Основная задача у нас — это прикрытие группировки войск от радиолокационной разведки и прицельных ударов авиации противника. В ходе операции было обнаружено 12 комплексов «Байрактар», мы произвели их подавление, и комплексы не смогли произвести прицельный удар по нашим группировкам», — сказал он.

В этот же день Минобороны показало, как БПЛА ведет разведку, обнаруживает и контролирует точность нанесения ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, как в ходе выполнения задания БПЛА обнаружил колонну военной техники ВСУ, совершавшей марш. Беспилотник направил координаты обнаруженных целей на пункт управления, после чего по украинской военной технике был нанесен удар.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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