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Ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

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Ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота РФ, затонул. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Минобороны России.

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В министерстве сообщили, что флагман Черноморского флота РФ буксировали в порт. В условиях шторма корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж крейсера был полностью эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне в Министерстве обороны сообщали, что на крейсере «Москва» произошло открытое горение, которое удалось ликвидировать.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на крейсере «Москва». При этом Песков не стал комментировать сообщения о сдетонировавшем боеприпасе на крейсере «Москва» в Черном море. Он заявил, что это должны сделать в военном ведомстве.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Впоследствии в 1996 году он был переименован. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

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