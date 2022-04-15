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Антициклон из Якутии накроет ЕАО в ближайшие дни

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Дождь, переходящий в снег, а также сильный ветер принесет в ЕАО антициклон из Якутии. О поступлении в регион холодных воздушных масс из более северных широт рассказала ИА EAOMedia ведущий синоптик гидрометеобюро Наталья Алешина.

По ее словам, в автономии в нынешнем апреле среднесуточные температуры воздуха в основном ниже климатической нормы на 1–3 градуса.

Незначительное кратковременное потепление в субботу, 16 апреля, сменится неустойчивой погодой. Якутский циклон по касательной заденет районы ЕАО. Снег и дождь пройдут местами, в воскресенье осадки будут уже не такими интенсивными.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что в ближайшие дни сильные осадки ожидаются в Архангельской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областях и в Крыму. В Калмыкии прогнозируются пыльные бури, а на реках Ивановской, Московской и Новгородской областей — опасный подъем уровня воды в реках.

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