Назван способ избавиться от тревоги и стресса без таблеток

Избавиться от тревоги, стресса и других психологических проблем можно с помощью физических упражнений и средиземноморской диеты, не принимая при этом таблетки. Об этом в среду, 13 апреля, психиатр и доктор медицины Алекс Димитриу рассказал в статье Psychology Today.

По его словам, люди предпочитают обращаться к медикаментозному лечению, однако врач напомнил, что принимать лекарства необходимо при серьезных заболеваниях и по назначению врача. Он отметил, что правильный режим и здоровый образ жизни могут способствовать улучшению самочувствия.

«Сон, физические упражнения, диета и медитация являются основой здоровья и могут помочь любому, в депрессии или нет, почувствовать себя лучше», — написал Димитриу.

Психиатр порекомендовал завести дневник, чтобы отслеживать, как влияет смена режима сна, питания и активности на эмоциональное состояние.

«Хороший сон помогает избавиться от импульсивности, благодаря чему легче выйти из цикла тревожных мыслей, перестать испытывать эмоциональные перепады, есть слишком много чипсов и прокручивать мысли о собственной обреченности», — пояснил он.

Димитриу также посоветовал выполнять физические упражнения не менее 30 минут в день. Также, по его мнению, для стабильного эмоционального состояния можно практиковать медитации.

Кроме того, психиатр подчеркнул, что средиземноморская диета может помочь избавиться от стресса, поэтому врач посоветовал добавить в свой рацион больше рыбы, овощей и фруктов. Он пояснил, что эти продукты содержат антиоксиданты, а также природные химические вещества с антидепрессивными свойствами.

Ранее, 12 апреля, эксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз написала, что яйца, грибы и ягоды помогут восстановить психическое здоровье.

Диетолог посоветовала употреблять в пищу яйца из-за содержания в них холина, который помогает работе мозга и памяти, есть больше грибов, которые содержат витамин D. Не следует забывать о ягодах как о лучшем, по мнению Киз, продукте для нервной системы. Кроме того, для сохранения здоровой психики важно воздержаться от употребления алкоголя и энергетиков. Эксперт подчеркнула, что чрезмерное употребление алкоголя может сжечь множество витаминов группы В, которые важны для психического здоровья. Усиливать тревогу способны сладости и фастфуд, заключила специалист.

12 апреля врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, что недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению. Он подчеркнул, что взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

31 марта диетолог Елена Соломатина рассказала, что нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной предрасположенности к ним, витамина В — к тревожности и бессоннице, а нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению. Витамин В в большом количестве содержится в цельнозерновом хлебе, печени трески, фруктах и мясе, уточнила она.