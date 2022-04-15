Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индии

В северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил 15 апреля Национальный сейсмологический центр Индии в Twitter.

Землетрясение произошло утром в пятницу в 1176 км к северу от города Пангин.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 30 км.

«Землетрясение магнитудой 5,3, произошло 15 апреля 2022 года, 06:56:19 IST, широта: 38,62 и долгота: 97,05, глубина: 30 км, местонахождение: 1176 км к северу от Пангина, штат Аруначал-Прадеш», — говорится в сообщении.

Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

13 апреля в Намибии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. По данным геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился в 36,5 км к югу от города Кхорихас, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

11 апреля у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр отмечал, что эпицентр подземных толчков находился в 53 км к западу от города Тобело.