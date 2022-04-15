Изображение тигра выбрали для карты школьника Уссурийска

На карту школьника Уссурийска поместят изображение тигра. На карте школьника Находки будет графическое изображение города и моря, а Владивостока — изображение города и моря.

Дизайн для карт школьника городов Приморского края разработан компанией «Цифровое Приморье». Его выбирали родители учеников на площадке электронного дневника. Новый сервис обеспечит доступ в школы, оплату питания в учебных заведениях и проезд в общественном транспорте.

ИА UssurMedia уточняет, что карта школьника не будет банковской картой, снять с нее деньги или рассчитаться ею за пределами школы не получится.

Карты привезут в Приморье в конце апреля, а в мае раздадут школьникам. Для того, чтобы они полноценно заработали, необходимо отрегулировать систему контроля доступа в школах и завершить интеграцию карт с транспортным процессингом. Вместо карты школьники могут использовать брелок, браслет или специальное приложение.