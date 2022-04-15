Пентагон: США не увидели попыток России перекрыть поток американского оружия на Украину

В США не видели, чтобы Россия пыталась прервать поток американского оружия на Украину. Об этом заявил в четверг, 14 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — заявил он.

Кирби подчеркнул, что рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются, после чего оружие поставляют по земле.

В Пентагоне пообещали поставлять грузы «настолько быстро, насколько это возможно, и в тех объемах, в каких это возможно». Однако Кирби отказался раскрывать детали поставок оружия, чтобы «сохранить безопасность действий». Он отметил, что поток вооружения изменяется, адаптируется «по мере необходимости».

Ранее, в четверг, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения украинских военных американскими специалистами. При этом он отметил, что американское правительство старается сделать всё возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины, однако готово к тому, что это будет продолжаться «какое-то время».

5 апреля CNN со ссылкой на письмо, направленное американскому главе государства, завил, что американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличить размеры военной помощи Украине.

17 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше.

До этого, 5 марта, в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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