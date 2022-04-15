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NYT: американский сенатор Дэйнс и член палаты представителей Шпартц посетили Киев

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Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц посетили Киев и окрестности города. Об этом 14 апреля сообщила газета New York Times.

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Отмечается, что это был первый визит официальных лиц США на Украину после начала российской спецоперации.

В частности, представители конгресса США посетили поселок Бородянка в Киевской области.

Кроме того, с журналистами пообщался Дэйнс, который заявил, что присутствовать на месте и увидеть ситуацию своими глазами незаменимо.

«Ничто не может заменить то, что вы на самом деле находитесь здесь, видите это воочию, проводите время с людьми и лидерами здесь, на Украине, которые ужасно пострадали от этой [спецоперации]», — приводит слова Дейнса NYT.

Оба представителя американского политического истеблишмента посетили Украину по приглашению правительства, которое было направлено за день до визита. Шпартц является уроженкой Украины и давно планировала поездку, а Дэйнс для посещения Киева прервал визит в Восточную Европу, следует из сообщения газеты.

В Киев они прибыли на поезде из западной Украины в сопровождении правоохранительных органов.

Советник министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, в свою очередь, сказал, что он организовал визит в надежде привлечь американских законодателей к предоставлению дополнительного оружия Украине.

Ранее, в четверг, президент США Джо Байден заявил, что готов лично поехать в Киев.

13 апреля газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране. Окончательное решение об этом еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль назывались Байден и вице-президент США Камала Харрис. Однако, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.

Тогда же Киев посетили президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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