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Контрабанду древесины на 1,7 млрд рублей выявили в Хабаровском крае

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Житель Хабаровска организовал контрабанду ценных пород древесины в КНР. Общая стоимость древесины, которую ему удалось перевезти за рубеж, превысила 1,7 млрд рублей. Дело в отношении участника преступного сообщества направлено в суд.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное управление Генпрокуратуры РФ, следствие установило, что с 2016 по 2019 годы участники сообщества купили на территории Приморского края более 120 тыс. куб. м дуба монгольского и ясеня маньчжурского, которые являются стратегически важными ресурсами.

Для того чтобы получить разрешение на экспорт, были зарегистрированы две фирмы на подставных лиц. Через них изготовили поддельные документы для покупки лесоматериалов.

В начале марта сообщалось, что сотрудники таможни выявили контрабанду ценных пород древесины в Хабаровском крае. Ущерб составил порядка 32,5 млн рублей. Выяснилось, что российская компания предоставляла в таможню подложные документы, которые содержали недостоверные сведения о производстве товаров. Нарушители отправили на экспорт почти 2,3 тыс. кубометров дуба монгольского.

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