В Приморье началось подтопление дорог после выхода рек из берегов

Часть неглубоких рек в центральных и западных районах Приморья вышли из берегов из-за весеннего половодья. Как сообщили в пятницу пресс-службе министерства ГО и ЧС по региону, вода из водоемов подтопила дороги уже в четырех районах Приморского края.

«В Дальнереченском районе автодороге Марьевка – Мартынова Поляна пять переливов длиной до 20 м; в Яковлевском районе, на автодороге Загорное – Краснояровка четыре перелива длиной от 12 м до 20 м. В Чугуевском районе на автодороге Уборка – Самарка Ариадное –1 перелив длиной 4 м. В Анучинском округе на автодороге Анучино – Муравейка – Еловка четыре перелива длиной от 15 м до 25 м», — говорится в сообщении министерства.

При этом в ведомстве уточнили, что на данный момент по этим дорогам возможно проехать.

По данным Приморского гидрометцентра на пятницу, на отдельных участках рек центральных и западных районов отмечается выход воды из низких берегов, подтопления пойменных участков глубиной 0,1-0,4 м. В целом на реках бассейна Уссури в центральных и северных районах края продолжается подъем воды весеннего половодья.

Максимальные уровни весеннего паводка в Приморье ожидаются во второй половине апреля — начале мая.

Ранее, 11 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о достижении опасной отметки уровня воды в поселке городского типа Лух в Ивановской области, в городе Куровское и деревне Новинки в Московской области, в поселке Крестцы в Новгородской области.