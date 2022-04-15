В Японии призвали не допускать дискриминации русскоязычных указателей

В правительстве Японии призвали отказаться от дискриминации после того, как на одной из станций метро в Токио убрали указатель на русском языке, а потом вернули.

«В любом случае необходимо уделить внимание недопущению дискриминации. Я думаю, что JR East (железнодорожная компания — Ред.) отреагирует соответствующим образом», — заявил генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно 15 апреля.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что железнодорожная компания JR East вернула указатель на русском языке на станции токийского метро Эбису.

Отмечается, что компания пересмотрела решение после волны критики местных жителей. Представители JR East извинились за свои действия, которые могли быть восприняты как дискриминация.

Русскоязычную вывеску закрыли белой бумагой с надписью «в процессе корректировки». Это было сделано якобы на фоне многочисленных жалоб пассажиров, которых смутило использование русского языка на указателе в свете ситуации на Украине.

Между тем, многие обратили внимание на то, что информационная табличка была полезна в том числе для украинцев, проживающих в Японии и владеющих русским языком. Кроме того, осуждению подверглась сама попытка установить связь между происходящими событиями и жизнью непричастных людей.

Указатели на русском языке были установлены на станции Эбису в преддверии Олимпийских игр 2018 года в Токио.

25 марта ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский заявил «Известиям», что прогрессирующая на Западе дискриминация всего, что связано с Россией — это мракобесие, вызывающее недоумение.

Так, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко предложил изменить названия станций столичного метро, связанных с Россией и Белоруссией.

В начале месяца Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в украинских.

Россия столкнулась с новыми санкциями после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ограничения затронули частных лиц и экономику страны. Некоторым бизнесменам, политикам, журналистам и деятелям культуры запретили въезд в ряд стран. Кроме того, была арестована их собственность за рубежом, а также заморожены банковские счета.

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