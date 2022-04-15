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Депутат Госдумы Шеремет предложил нанести ответный удар по Киеву

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В ответ на авиаудары по территории России со стороны ВСУ следует атаковать центр управления и принятий решений в Киеве. С таким предложением в четверг, 14 апреля, выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар», — заявил он «РИА Новости».

Шеремет подчеркнул, что попытка навредить мирным жителям не должна остаться безнаказанной.

«Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», — сказал он.

14 октября жители поселка Климово в Брянской области, который обстреляли украинские военные, рассказали о случившемся. Они сообщили, что взрыв был мощный. Одна из местных жительниц получила сильное ранение в ногу.

По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте.

Губернатор региона Александр Богомаз передал, что в результате обстрела женщина 70 лет лишилась ноги, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы. По его данным, всего пострадали семь человек. Также Богомаз сообщил о женщине на 31-й неделе беременности, которая получила осколочное ранение между ребер.

Также стало известно, что в результате обстрела поселка повреждено около 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В этот же день в Белгородской области со стороны Украины были обстреляны два села — Сподарюшино и Журавлевка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть повреждения жилых домов и социальных объектов. По данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в Сподарюшино пострадали два ребенка в возрасте пяти и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

В ряде регионов России, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Так, «желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что если тенденция обстрела продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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