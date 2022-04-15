В США спрогнозировали большой ущерб из-за санкций против России

Усиление экономических санкций затронет не только Россию, но и всех, кто поддерживает ограничительную политику. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает Business Insider.

«Запад может ужесточить свои санкции до такого уровня, что это вынудит [президента РФ Владимира] Путина отступить, но такой шаг усугубит инфляцию и повысит риск краткосрочной рецессия», — говорится в публикации.

Подчеркивается также, что несмотря на рестрикции, экспорт сырой нефти из России только растет за счет новых связей с азиатским рынком. Спрос на российские энергоносители позволяет поддерживать данный сектор экономики даже в самых неблагоприятных условиях.

К тому же, отмечает Business Insider, ЕС не имеет возможности в одночасье избавиться от своей топливной зависимости, вследствие чего вынужден действовать осторожно и не принимать радикальных решений.

Есть вероятность, что решительное эмбарго на продукцию из РФ помог бы западным союзникам добиться своих целей, однако на сегодняшний день это грозит катастрофическими последствиями, так как природные энергоносители играют ключевую роль во многих производственных процессах.

В частности, Германия зависит от поставок российских энергоносителей из-за «неправильного исторического развития» и «наследия ГДР», которое привело Берлин к регулярному использованию советских, а затем и российских нефти и газа, пишет издание.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

До этого, 11 апреля, стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Неделей ранее глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставку нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию и в конечном итоге рухнуть. Он добавил, что ориентированная на экспорт немецкая экономика находится в относительной зависимости от энергоносителей РФ, но правительство ФРГ после начала спецоперации РФ в Донбассе предпринимает все усилия для того, чтобы изменить курс.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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