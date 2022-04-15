Ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул в условиях шторма

Пострадавший при пожаре ракетный крейсер Черноморского флота ВМФ России «Москва» затонул при буксировке во время шторма. Об этом сообщили 14 апреля в Минобороны РФ.

Отмечается, что судно потеряло способность противостоять крену и сохранять равновесие.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость (способность корабля противостоять внешним силам, вызывающим его крен, и возвращаться потом в состояние равновесия. — Ред.). В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в сообщении.

Экипаж крейсера был полностью эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Ранее в четверг появились сообщения о том, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, после чего корабль получил серьезные повреждения. Отмечалось, что экипаж полностью эвакуирован.

В тот же день в Минобороны РФ отметили, что открытое горение на крейсере «Москва» ликвидировано, его очаг локализован. В ведомстве сообщили, что корабль сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено. Крейсер буксируют в порт. Причины пожара устанавливаются.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби днем 14 апреля в комментарии CNN заявил, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть и движется в порт для ремонта своим ходом. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства добавил, что на корабле, предположительно, произошел достаточно сильный взрыв, однако что его спровоцировало, неизвестно.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на крейсере «Москва». При этом Песков не стал комментировать инцидент. Он заявил, что это должны сделать в военном ведомстве.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Впоследствии в 1996 году он был переименован. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».